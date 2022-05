Un altro incendio, stavolta a Spinetta, la nostra provincia va a fuoco

Alessandria – La provincia di Alessandria va a fuoco. Da febbraio non si fermano gli incendi qui da noi. Dopo il rogo del 4 febbraio d’una palazzina di Via Trieste ad Acqui Terme, dopo quello del 22 febbraio a Bosco Marengo dove un uomo è morto intossicato per l’incendio divampato nella sua camera da letto, dopo quello dell’otto marzo di un’auto in un parcheggio di Valenza, dopo il rogo del 15 marzo a Litta Parodi dove ha trovato la morte un marocchino di 56 anni trovato carbonizzato nella sua stanza, dopo la morte per infarto avvenuta il 23 marzo di un pensionato di Vignale Monferrato che puliva il giardino dando fuoco alle sterpaglie per cui è divampato un incendio che lo ha travolto, dopo l’incendio per una grigliata maldestra a Valenza del 17 aprile scorso per cui è andato distrutto un appartamento, dopo l’incendio alla Solvay di Spinetta del 2 maggio che ha semidistrutto un reparto dell’azienda, dopo il rogo bestiale del 12 maggio che ha distrutto ben 200 tonnellate di legna accatastata lungo il torrente Orba a Capriata, dopo l’incendio del 16 maggio in magazzino del negozio Mondo Brico di Casale, dobbiamo registrare l’ennesimo rogo in provincia.

Verso l’una e mezzo del pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco di Alessandria sono dovuti intervenire a Spinetta Marengo per un incendio in un’abitazione al secondo piano d’una palazzina. Le squadre intervenute, con l’ausilio dell’autoscala, hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme, che hanno interessato un vano dell’abitazione. Le operazioni di bonifica si sono concluse dopo due ore di lavoro e non risultano persone coinvolte nell’incendio. Si stanno valutando le cause ed è stato interdetto l’utilizzo dell’appartamento. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi del caso.