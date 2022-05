Da Manuel Discenza: denuncio inesattezze nell’articolo di cronaca sull’incidente di Grognardo

Gentile redazione,

Sono Manuel Discenza fratello nonché Datore di Lavoro dell’operaio rimasto folgorato a Grognardo nella giornata di martedì 17 maggio.

Ho letto con tristezza e disappunto l’articolo scritto e pubblicato da voi sull’accaduto.

Comprendo la difficoltà di stesura di notizie quando le informazioni sono frammentarie ma nel vostro articolo sono contenute delle mostruose inesattezze che ledono la figura della mia persona nonché della mia azienda. Chiedo pertanto formalmente che sia scritto un articolo di rettifica che chiarisca tali inesattezze.

Nello specifico: l’operaio non urtava inavvertitamente dei cavi elettrici ma pagava le conseguenze degli errori di opere compiute oltre 20 anni or sono delle quali nessuno era a conoscenza.

Non operava su quello che voi definite un “trabattello metallico” ma su un ponteggio a norma di legge regolarmente installato che ha permesso di svolgere anche le operazioni di salvataggio in sicurezza.

Tale ponteggio non ha fatto si che si trovasse su una “sedia elettrica”, anzi, l’impianto di messa a terra ha funzionato perfettamente garantendo la sicurezza di tutto il personale presente in cantiere.

Gradirei anche che si facesse menzione del dott. Claudio Russo medico cardiologo che tempestivamente in attesa del personale del 118 ha operato le manovre che hanno permesso la rianimazione.

Sono certo che la vostra professionalità vi permetterà di porre rimedio a quella che personalmente ho trovato una spiacevole offesa anche nei confronti dello stesso operaio che fortunatamente ora è tornato a casa in buona salute.

In attesa di riscontro porgo cordiali saluti.

Discenza Geom. Manuel

Facciamo solo presente al nostro lettore che il Trabattello non è una brutta parola ma uno strumento molto usato in edilizia con tutte le caratteristiche di sicurezza richieste dalla legge.