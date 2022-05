Morto da tre giorni in casa trovato stamane dai Vigili del Fuoco

Castagnole Monferrato – Angelo Borgognone, 61 anni, era nato a Torino, ma abitava a Castagnole Monferrato in provincia di Asti da tempo. Il suo corpo ormai senza vita è stato trovato stamane dai Vigili del Fuoco nella sua casa dopo che un vicino, non vedendolo da giorni, ha dato l’allarme. Il decesso sarebbe avvenuto almeno 2 o tre giorni fa, per cause naturali: un attacco cardiaco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Il medico legale ha confermato che si sia trattato di morte naturale. La salma è stata consegnata ai familiari e non sarà quindi effettuata l’autopsia.