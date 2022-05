Precipita un neon sulle tribune durante un torneo giovanile

Asti – Ieri pomeriggio il pubblico che stava assistendo a uno degli incontri del torneo giovanile Asti Cup, è stato testimone della caduta di un grosso neon per l’illumionazione notturna che è precipitato in tribuna esplodendo. Subito cono accorsi gli addetti alla sicurezza dell’impianto sportivo e hanno constatato che una lampada a neon si era staccata dal supporto ed era finita sulle tribune dalla parte opposta all’ingresso. Per fortuna in quel momento non vi erano spettatori in quella zona, per cui non ci sono state vittime. Secondo i primi accertamenti sarebbe stata qualche infiltrazione di acqua a provocare il distacco del tubo.