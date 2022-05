Riaperta una corsia della Provinciale 199 “Rocca Grimalda – Novi – Ovada”

Rocca Grimalda – A metà giugno sarà riaperta a traffico una corsia della strada provinciale 199 “Delle Fontane” per Rocca Grimalda. Il cantiere proseguirà almeno fino a settembre inoltrato per completare il secondo lotto di messa in sicurezza della parete di roccia e tufo che minaccia la viabilità a causa dei movimenti franosi del 2019. Tutto è stato deciso in una riunione chiesta dal sindaco Enzo Cacciola e dalla popolazione coi rappresentanti della Provincia. Resta il problema del ponte sulla provinciale 155 Novi-Ovada che richiede più tempo del previsto a causa della carenza d’acciaio. Intanto su questa arteria funziona il bypass provvisorio.