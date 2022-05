Quartieri senz’acqua a Ovada: emergenza rientrata

Ovada – Senz’acqua nella notte tra sabato e domenica quando i residenti di alcuni quartieri di Ovada si sono risvegliati col terrore di essere sempre senz’acqua. L’allarme è rientrato in mattinata. Cos’era successo? Nel tardo pomeriggio di sabato il sindaco Lantero avvisava sul suo profilo Facebook che dalle 23 di sabato alle 6 di domenica l’erogazione dell’acqua sarebbe stata sospesa per alcune delle abitazioni della frazione Costa e di Strada Faiello, e per parte delle case di Strada Termo. La causa sarebbero stati consumi anomali. Le vasche dell’acquedotto si sono svuotate e per ricaricarle ci sono stati problemi. Da qui la decisione di sospendere l’erogazione dell’acqua durante la notte onde permettere alla vasche di riempirsi. Tuttavia non è dato sapere con precisione cosa sia successo. Non è da escludere una perdita nell’acquedotto.