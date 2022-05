Danneggiato dai vandali un pulmino dell’Associazione Idea

Alessandria – Un pulmino dell’Associazione Idea è stato oggetto di un’azione vandalica per cui è andato in frantumi un finestrino. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno svolgendo le indagini per assicurare alla giustizia i vandali. L’ Associazione Idea O.N.L.U.S. che ha sede in Via Toscanini 6, è stata costituita il 5 Dicembre 1990 per iniziativa di un gruppo di persone con disabilità e si prefigge di combattere l’indifferenza, l’emarginazione e l’isolamento cui sono confinate spesso le persone con disabilità; accompagnare il loro inserimento sociale nelle scuole di ogni ordine e grado e nel mondo del lavoro. Il pulmino danneggiato è stato acquistato nel 2004 proprio per il trasporto delle persone con disabilità.