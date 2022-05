Nella sparatoria ferito un pregiudicato

Asti – Sparatoria alle nove e mezza di ieri sera in un’abitazione di Via Madre Teresa di Calcutta ad Asti, dove è stato ferito un pregiudicato di 52 anni. Il fatto è avvenuto all’interno di casa sua.

Sul posto, oltre alla polizia, è intervenuto il personale medico del 118, che lo ha soccorso e portato in ospedale dov’è tuttora ricoverato. Le sue condizioni sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indaga la Squadra Mobile della Questura. Non si esclude, al momento, la pista del regolamento di conti.