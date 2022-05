Carabiniere negoziatore salva la vita a un aspirante suicida per una delusione d’amore

Tortona – Quel Carabiniere è stato come Kevin Spacey nel film “Il Negoziatore”: ha trattenuto l’aspirante suicida che era già sul cornicione al secondo piano del palazzo dove abita pronto a buttarsi nel vuoto per una delusione amorosa. Gli ha parlato per più di due ore evitando che compisse l’insano gesto. Tutto ciò fino a che i soccorritori non sono stati in grado di intervenire e bloccare il giovane, un tortonese di 31 anni che, poco dopo la mezzanotte, in un’abitazione nel rione Città Giardino, verso strada Fornaci, aveva iniziato a inviare ai genitori, che abitano in un’altra zona della città, messaggi tramite cellulare coi quali minacciava di togliersi la vita per una cocente delusione amorosa. Mentre la madre continuava a chattare con lui, il padre allertava i Carabinieri che, verso l’una, giungevano sul posto insieme ai Vigili del Fuoco. La preoccupazione era grande perché l’uomo possiede una pistola regolarmente registrata che, al momento dei fatti, teneva con sé, e che, come aveva comunicato, avrebbe minacciato di usare se qualcuno si fosse avvicinato. Tutto s’è svolto in rapida successione tra l’una e le quattro di stamane con quel giovane disperato che, abbandonato dalla fidanzata, stava mettendo in atto un insano gesto. La situazione si è sbloccata quando s’è portato sul terrazzo a un’altezza di cinque metri e ha lanciato la pistola lontano minacciando di gettarsi nel vuoto mentre i Vigili del Fuoco con una scala hanno raggiunto il balcone consentendo al capitano dei Carabinieri Domenico Lavigna – il negoziatore – di salire per primo e bloccare il giovane salvandogli la vita prima. Ora resterà all’ospedale per qualche giorno finché la crisi non gli sarà passata.

Pericolo passato.

Bravo Lavigna.