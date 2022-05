Lascia la mano in un macchinario: ora tentano di riattaccargliela al Cto di Torino

Nichelino – Ennesimo incidente sul lavoro in Piemonte. In tarda mattinata, un operaio marocchino che stava lavorando su un macchinario nell’azienda agricola Ponzio in Via Vernea, per cause in corso di accertamento, ha lasciato la mano negli ingranaggi di un macchinario adibito al compostaggio. Le sue urla di dolore hanno richiamato l’attenzione dei colleghi che hanno dato l’allarme. Subito soccorso, il ragazzo è rimasto cosciente e dopo le prime cure per limitare i danni della ferita ed estratta la mano, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Cto di Torino dove stanno cercando di riattaccargliela. Sull’incidente sul lavoro indagheranno i tecnici dello Spresal dell’Asl To5. Sul posto erano presenti anche i vigili del fuoco di Torino Lingotto e i carabinieri della tenenza cittadina. Sul posto sono intervenuti anche gli ispettori dello Spresal dell’Asl To5.