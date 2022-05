Un povero ruba le offerte in chiesa ma una donna lo vede e lo fa arrestare

Tortona – Ha rubato le offerte in chiesa con una sottile sbarra, da inserire nella cassetta delle elemosine, con in fondo del nastro biadesivo al quale rimanevano attaccate le monete ma anche le banconote. Mentre effettuava il “prelievo” è stato visto da una donna che l’ha denunciato ai Carabinieri. Aveva preso otto euro ma all’uscita dalla chiesa lo stavano aspettando i Carabinieri che lo hanno fermato. La triste vicenda riguarda un pensionato di 68 anni domiciliato a Milano che, una volta fermato dagli uomini della Benemerita, ha detto di averlo fatto perché non ha neppure i soldi per pagarsi il pranzo. Ma non è servito ad intenerire il giudice che stamane ha convalidato l’arresto. L’uomo sarà giudicato con il rito abbreviato il 27 settembre. Nel frattempo deve presentarsi tutte le mattine per la firma presso gli uffici della Polizia Giudiziaria di Milano.