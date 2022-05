Casale Monferrato – Ormai non si contano più gli incendi nella nostra provincia, così come in tutto il Piemonte. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Casale Monferrato sono impegnati in queste ore per spegnere un grosso rogo divampato nel pomeriggio di oggi, giovedì 26 maggio, attorno alle 16, nel fienile di un’azienda agricola a San Maurizio di Conzano. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti. Seguiranno eventuali aggiornamenti.