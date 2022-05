Traffico in tilt sulla A 26 per un incidente stradale, cronici rallentamenti causa cantieri eterni

Occimiano – L’agonia per i viaggiatori della famigerata A26 continua inarrestabile. Oggi pomeriggio il Traffico è rimasto bloccato per due ore sulla A26 in direzione Alessandria, per un incidente stradale avvenuto all’altezza di Occimiano che ha coinvolto diversi veicoli, cinque secondo le prime informazioni, provocando chilometri di coda. Fortunatamente ci sono solo due feriti lievi, trasportati in ospedale in codice verde. Sul posto sono impegnati 118, Vigili del Fuoco e Polizia Stradale. M i problemi di traffico non sono finiti sulla A26 in quanto c’è stata una coda di 4 km tra Ovada e Masone per lavori andando verso Genova Voltri. Coda di 1 km anche tra il bivio dell’A26 con la A10 Genova-Ventimiglia e Masone per cantieri in direzione Gravellona.

Una vergogna intollerabile.

Seguiranno aggiornamenti