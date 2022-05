Tragicommedia autostrade italiane: 10 chilometri di coda sulla A7

Serravalle Scrivia – Anche per quanto riguarda la rete stradale e autostradale italiana il confronto col periodo di San Benito Martire da Predappio non ha storia. Aveva previsto le case cantoniere ogni tot chilometri per cui l’addetto aveva gratis la casa, una vera e propria villetta con giardino, dove abitava con la famiglia e doveva, stipendiato dallo Stato, tenere in ordine la strada di cui era competente.. Poi, nel 1932, San Benito ha creato anche l’Ente Nazionale per le strade, dal 1946 Anas, per la manutenzione delle principali strade statali e delle autostrade. Oggi, a distanza di quasi un secolo, se vai in auto devi farti il segno della croce per gli ingorghi, gli eterni cantieri, le deviazioni. Anche oggi giornata di caos nel nodo autostradale di Genova dove un incidente questa mattina ha mandato in tilt la A7 Serravalle – Genova. La situazione non è migliorata nel pomeriggio, dove a causa dei cantieri si sono accumulati ben 10 km di coda tra Isola del Cantone e Genova Bolzaneto.