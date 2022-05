Il mercato biologico di Volpedo compie otto anni

Volpedo – Domani per l’ottavo compleanno del Mercato biologico di Volpedo l’associazione La Strada del Sale organizza un convegno al mercato coperto di piazza Perino dal titolo “Le facce del Bio”. Il mercato biologico del sabato mattina è stato inaugurato il 17 maggio 2014, ospitato all’Antico Mercato di Volpedo, e offre un’opportunità di visita nel borgo natale di Pellizza che si aggiunge al tradizionale mercato ambulante della domenica mattina. La festa di compleanno si svolgerà dalle 9 alle 14 nel mercato contadino con produttori e artigiani locali e di altri territori in ambito del quale dalle 10 alle 12 si parlerà di “Agricoltura biologica, mercati locali e non: tra ideali, compromessi e visioni”. Il convegno sarà aperto da Elisa Giardini, sindaco di Volpedo, e da Claudio Gnoli, presidente dell’associazione La Strada del Sale e consigliere comunale. Tra i relatori: Ottavio Rube, fondatore della Cooperativa agricola Valli Unite di Montale Celli; Pierluigi Pernigotti, responsabile dei Musei di Pellizza; Eugenio Bozza, primo presidente de La Strada del Sale; Mirella Ruo e Nadia Marenda de Il Paniere, primo mercatino del biologico in Italia nato il 16 maggio 1987 nel centro storico di Casale Monferrato.