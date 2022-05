Pilota esperto evita la tragedia: per un guasto il suo elicottero precipita ma riesce ad atterrare, quattro i feriti

Quargnento – Abilissimo il pilota dell’elicottero che intorno alle sei di oggi pomeriggio per un guasto meccanico ha perso quota ma è riuscito a effettuare un atterraggio di fortuna in un campo di grano alla periferia del paese senza conseguenze gravi per i quattro occupanti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri e due ambulanze del 118. I passeggeri stanno bene anche se hanno riportato ferite e contusioni varie. Sono stati ricoverati all’ospedale di Alessandria: non sarebbero in pericolo di vita.

Aggiornamento delle 20:00

Il pilota, di Quargnento, volava insieme ai due figli e alla nuora.