Novi toglie la tassa di soggiorno per dare impulso al turismo che è in crescita

Novi Ligure – L’assessore alle Finanze Edoardo Moncalvo ha fatto abolire la tassa di soggiorno a carico di chi pernotta in una qualsiasi struttura alberghiera della città. Moncalvo ha fatto approvare dalla giunta la revoca per cui i clienti degli alberghi novesi non saranno più tenuti a versare 1,50 euro per ogni giorno di permanenza, che saliva a 5 euro in caso di camera affittata. Novi dispone di 432 posti letto, di cui solo Villa Pomela e l’albergo Viaggiatori ne hanno 158. Secondo gli ultimi dati disponibili il turismo nel novese è in crescita.