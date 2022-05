Un materasso premuto contro i fili elettrici, un cortocircuito, la scintilla, l’incendio

Tortona – Sono precise le cause dell’ennesimo incendio in provincia che ha costretto sei delle otto famiglie occupanti l’immobile incendiato a trascorrere la note all’addiaccio. Il fatto risale a ieri sera quando il rogo ha danneggiato la palazzina Atc di via Marsala 1. I Vigili del Fuoco intervenuti hanno avuto ragione delle fiamme dopo quattro ore di lavoro. Secondo i primi accertamenti in quella palazzina delle case popolari, ha preso fuoco un materasso accatastato insieme ad altro materiale negli spazi comuni al primo piano. Probabilmente, nello stanzino in cui era stato riposto, premeva contro i fili elettrici e li ha mandati in corto circuito facendo sì che prendesse fuoco il materiale presente. Il fumo è salito nella tromba delle scale raggiungendo anche gli alloggi ai piani superiori. L’immobile è stato dichiarato temporaneamente inagibile perché le fiamme hanno raggiunto l’impianto elettrico.