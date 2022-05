Grazie cari americani per aver favorito la guerra e non la pace. Poche ore fa il responsabile del Ministero degli Esteri della Cina ha detto: “Non c’è forza al Mondo in grado di fermare il popolo cinese” (video)

Il portavoce del Ministero degli Esteri Wang Wenbin è stato chiaro. A proposito dei rapporti con gli Usa non ha usato mezzi termini dando praticamente dello spergiuro a Biden e compagnia cantante. La risposta cinese è chiarissima: non c’è forza al mondo che possa contrastare la Cina e se gli Usa ci proveranno saranno rasi al suolo. Grazie banda Bidé-Clinton-Obama-Lobbi LBGT Pedofila e utilizzatrice di Adrenocromo. Ora nella m…da ci siamo proprio tutti. Grazie, grazie davvero.

Ma il Padreterno dov’è, in ferie?