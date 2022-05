Pallacanestro: Jc, sconfitta all’overtime

Casale Monferrato (Giorgia Gozzini – Ufficio Stampa Junior Casale) – Ci vuole un overtime per decidere la vincente di Gara 1 della Finale Playoff, che al termine dei 45’ di gioco vede Collegno vincere 76-72. Una partita intensa, con un primo tempo a marchio rossoblu e un secondo tempo a marchio torinese; la JC parte subito forte in un palazzetto caldissimo e con le giocate di Samija e Apuzzo cerca di mantenersi in vantaggio (33-35 all’intervallo). Dalla fine del terzo quarto sale in cattedra Collegno che si porta anche sul +10, ma i rossoblu sono bravi a ricucire il gap e a impattare sul 65-65. I 5’ di extra time vedono i torinesi con quella lucidità in più da permettergli di acciuffare la vittoria 76-72. Mercoledì 1° giugno la Junior tornerà a Collegno per Gara 2, per poi giocare Gara 3 tra le mura amiche del PalaEnergica Paolo Ferraris il 3 giugno alle 21.

Collegno Basket – Junior Casale: 76-72 dts (12-24; 33-35; 55-47; 65-65)

Collegno Basket: Corgnati 7, De Bartolomeo 10, Borgialli 7, Tuninetto 12, Trovato, Poom 14, Villata NE, Framarin 14, Tiagande 2, Mortarino 4, Perotti 4, Utyeyin2. All Spanu,

Junior Casale: Banchero, Galluzzi 2, Martinotti, Samija 22, Gay 2, Apuzzo 16, Raiteri 8, Faranna 19, Bialkowski 1, Evangelisti NE, Sanlorenzo 2. All. Cristelli.