Pallacanestro playoff Serie A: Bertram Derthona si piega davanti al Bologna

Bologna (da Derthona Basket) – Sconfitta per la Bertram Derthona in Gara 2 di semifinale: alla Segafredo Arena, la formazione allenata da coach Ramondino cede progressivamente alla forza della Virtus dopo avere condotto nel punteggio per oltre 15 minuti. A decidere l’incontro il parziale prodotto dai padroni di casa nella terza frazione. Martedì 31 maggio alle ore 20.45, al PalaEnergica Paolo Ferraris, il terzo atto della serie. Avvio sprint della Bertram, che trova fin da subito grande fluidità in attacco e scappa sul 3-10 dopo 2’. Nelle battute seguenti la Virtus torna a contatto, prima del nuovo allungo della formazione allenata da Ramondino, che conduce 20-26 al 10’. Nella seconda frazione Bologna alza il livello della propria intensità, limitando l’attacco del Derthona e operando il sorpasso nei minuti conclusivi del primo tempo: all’intervallo il parziale è 41-35. Al rientro dagli spogliatoi, la Bertram torna a -2 (45-43) prima di subire un 10-0 di parziale firmato da Teodosic, che vale il massimo gap nella partita (55-43) al 24’. Nel corso della frazione, la Virtus punisce ogni tentativo di rientro dei Leoni, trovando canestri anche ad alto coefficiente di difficoltà: alla terza sirena il punteggio è 72-55. Nell’ultimo quarto Bologna amministra il margine accumulato e si impone 91-70.

Virtus Segafredo Bologna 91 – Bertram Derthona 70 (20-26, 41-35, 72-55)

Bologna: Tessitori 10, Cordinier 4, Mannion 10, Belinelli 5, Pajola 5, Alibegovic, Jaiteh 6, Shengelia 13, Hackett 9, Sampson 7, Weems 5, Teodosic 17. All. Scariolo

Derthona: Mortellaro ne, Wright 7, Cannon 5, Tavernelli, Filloy 10, Mascolo, Cattapan ne, Severini 6, Sanders 5, Daum 13, Cain 6, Macura 18. All. Ramondino