Problema idrico: Pontecurone sott’acqua, mezza Tortona a bagno

Pontecurone – Un intero comune è rimasto a secco. Si tratta proprio di Pontecurone. Non c’è niente da fare, è la legge del contrappasso. Due giorni fa c’era un diluvio, oggi siamo senz’acqua. Dall’una di oggi pomeriggio, oltre al Comune di Pontecurone, anche molti quartieri di Tortona sono rimasti letteralmente all’asciutto per la rottura improvvisa d’una tubazione principale in largo Carabinieri d’Italia, di fronte alla caserma cittadina. Naturalmente quando dicono che fanno manutenzione all’acquedotto qualcuno mente, perché è impossibile che una tubatura di quelle dimensioni esploda senza che nessuno si sia mai accorto di eventuali perdite, lesioni o precarietà dell’impianto. Non è possibile. Qualcuno fa il furbo e poi scoppiano i tubi.

Le zone interessate al disservizio sono:

Comune di Pontecurone, Comune di Tortona Quartiere Oasi, Quartiere Paghisano, Quartiere Punta di Garbagna, Via Baxilio, Via Piemonte, Viale Einaudi, Via Cuniolo, Via Orsi, Via Sturla, Via Emilia Sud, Strada statale per Voghera, Località Capitania, Località Osterietta, Località La Solista.

Intanto si sta lavorando per ripristinare l’acquedotto.