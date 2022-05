Rissa davanti al supermercato, un uomo all’ospedale, indagano i carabinieri

Asti – Un albanese di 44 anni è stato aggredito nel corso di una rissa avvenuta ieri verso la mezza davanti al parcheggio del supermercato Lidl di Corso Venezia. L’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine, ha riportato un grosso taglio alla testa causato da una forte bastonata, è stato ricoverato all’ospedale ma sarà dimesso verosimilmente nel giro di pochi giorni se non insorgeranno problemi. A dare l’allarme è stato un altro pluripregiudicato che ha chiamato il 118. Il racconto della vittima ai carabinieri che conducono le indagini presenta delle lacune in quanto non sa dire chi lo abbia aggredito e da cosa sia stato ferito.