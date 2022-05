Centrodestra piemontese nel caos: Damilano (Lega) se ne va sbattendo la porta, Comba di FdI lo difende

“La Lega è populista e in profonda crisi di identità”

Torino – Paolo Damilano (nella foto con Salvini e Molinari), già candidato sindaco dalla Lega e dallo stesso segretario Matteo Salvini se ne va sbattendo la porta. In una nota Damilano dice addio al centrodestra con attacco ai partiti e in particolare alla Lega, mai nominata ma riconoscibile senza ombra di dubbio per la “deriva populista e la profonda crisi di identità politica e di leadership che ne mina la credibilità acquisita in questi ultimi anni”. Non basta perché gli annunci sulla missione di Salvini a Mosca imbarazzano il candidato di formazione liberale: “Come se fosse possibile mettere oggi in discussione la posizione atlantista ed europeista dell’Italia. Possiamo comprendere il disorientamento degli elettori”. Per l’autorevole ex leghista torinese alla base della costante perdita di consensi della Lega c’è la difficoltà nel trovare intese, sia durante la campagna elettorale che nei conflitti quotidiani attuali.

Le reazioni dello stato maggiore di Salvini non si sono fatte attendere. Il capogruppo leghista alla Camera, l’alessandrino Riccardo Molinari, risponde a Damilano: “Pare strano sentire certe parole proprio da Damilano ma, del resto, la riconoscenza è sempre la virtù del giorno prima”.

Resta il fatto che il dissenso per Salvini aumenta unj po’ dappertutto, allo stesso modo in cui aumenta il consenso per il ministro Giancarlo Giorgetti, da sempre il vero supporter di Damilano nel partito.

A gettare benzina sul fuoco sono quelli di Fratelli d’Italia il cui segretario regionale Fabrizio Comba dichiara: “Paolo Damilano, un amico e un ottimo imprenditore”.

Paolo Zangrillo, responsabile di Forza Italia in Piemonte, attacca: “Mi pare proprio che Damilano non abbia metabolizzato la sconfitta e soprattutto che sia ancora a digiuno di politica. In questi casi si alza il telefono e si discute. Vorrei però ricordargli che Forza Italia lo ha sempre sostenuto col massimo sforzo”.

Esulta Osvaldo Napoli, uscito da Forza Italia ed entrato in Azione: “La decisione di Damilano non mi sorprende. Semmai qualche sorpresa avevo provato quando aveva accettato la candidatura. Ora non posso che dargli il benvenuto nell’area dei liberali europeisti e atlantisti”.