Ex Ilva allo Stato solo nel 2024, accordo con Mittal prorogato, sindacati sulle barricate: “Gli impianti non reggeranno”

Genova – Ieri sera è giunta voce che Invitalia e Arcelor Mittal avevano trovato l’accordo sulla proroga che li lega in Acciaierie d’Italia e che prevede la salita al 60% di Invitalia (società pubblica del ministero dell’Economia) e il contestuale acquisto degli stabilimenti, mentre il canone di affitto non subirebbe. Ma c’è qualche novità, come quella che prevede il passaggio di Acciaierie d’Italia sotto il controllo dello Stato tra due anni. Infatti l’operazione non si è potuta realizzare a maggio di quest’anno perché il dissequestro degli impianti di Taranto rallenta. Sulla proroga il sindacato denuncia che gli stabilimenti non sono in grado di reggere un periodo così lungo senza investimenti anche se il dissequestro non può avvenire prima che gli interventi ambientali dell’Aia siano tutti completati entro il 23 agosto 2023. Adempiute le prescrizioni dell’Autorizzazione integrata ambientale, la società dovrà redigere una relazione conclusiva per il ministero della Transizione ecologica, il quale dovrà chiedere una verifica di controllo all’Ispra. Nel frattempo Ilva, in amministrazione straordinaria, chiederà ai giudici di Taranto il dissequestro.

Con la proroga lo Stato prende tempo e conferma la governance del gruppo. Lucia Morselli resta ad di Acciaierie d’Italia Holding e Spa: nel cda della Spa che gestisce stabilimenti e persone Morselli è affiancata da due dirigenti. Gli amministratori espressione di Invitalia restano nel cda della holding non operativa: il presidente Franco Bernabé è affiancato da Ernesto Somma (Invitalia) e Tiziana De Luca (Mef).