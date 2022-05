Maconi: “Al Borsalino si lavora senza sosta per salvare questa importante istituzione”

Alessandria (Andrea Guenna) – Giorni fa nella nostra redazione di Via Pontida, si è tenuta una riunione con una delegazione del Soggiorno Borsalino, che ha fatto seguito al nostro articolo sui dubbi che noi di Alessandria Oggi, da sempre alla ricerca della verità, abbiamo avanzato sul futuro della prestigiosa struttura. L’articolo ha destato molto interesse al punto che c’è giunta una telefonata del presidente dottor Antonio Maconi che ci chiedeva un incontro prontamente concesso, per chiarire alcuni punti della vicenda. Alle quattro del pomeriggio di mercoledì scorso nella sala riunioni della redazione di Alessandria Oggi c’è stata la riunione presenti, fra gli altri, oltre al sottoscritto, il presidente Maconi e la direttrice dottoressa Anna Pagella che, nell’interessante quanto franco incontro, ha detto fra l’altro: “Preciso ancora una volta il grande impegno di puro volontariato, sia del Presidente Dottor Maconi che di tutto il Consiglio di Amministrazione, per cercare di non far affossare questa importante istituzione”. In effetti durante la riunione si è colta un’atmosfera costruttiva e positiva, pur partendo da posizioni diverse. Da parte dei responsabili della prestigiosa casa di riposo alessandrina c’è stata l’ammissione delle difficoltà in cui devono operare che non è meno della volontà di superarle. Antonio Maconi ha ammesso l’esistenza di alcune vertenze, peraltro ereditate dalle precedenti gestioni, che sono in via di soluzione. Il centro Servizi Polifunzionale per la Persona Borsalino offre ospitalità ed assistenza all’anziano, in collaborazione con le famiglie e i servizi del territorio. Il presidio mette a disposizione camere arredate in modo funzionale e, nei reparti alberghieri, stanze personalizzabili dall’utente con oggetti propri, mentre ogni camera, singola o doppia, è dotata di servizi igienici e antenna tv. Particolare rilevanza è data alle attività di animazione proposte quotidianamente agli ospiti della struttura che spaziano dai laboratori riabilitativi, di manipolazione e creatività, al salotto letterario, alle conferenze, al teatro, alla musica e al Centro di Ascolto. Il Soggiorno Borsalino è sempre in possesso della Certificazione di Qualità ai sensi della normativa ISO 9001:2000 e annualmente si sottopone alla valutazione di gradimento dei propri ospiti tramite la somministrazione di questionari di soddisfazione. “Nel 2009 si festeggiano i 150 anni di attività dell’Ente – ci ha detto Maconi – durante i quali la struttura ha vissuto momenti di crisi e rinascite. Nell’attuale staff direttivo – ha spiegato ancora il presidente Maconi – è forte la volontà di continuare sulla strada della crescita e del successo di questo Istituto, vero patrimonio della città di Alessandria”.