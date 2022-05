Paolo Ricagno rieletto presidente del Consorzio di Tutela Vini d’Acqui

Acqui Terme – Paolo Ricagno è stato confermato presidente del Consorzio di Tutela dei Vini d’Acqui (Brachetto d’Acqui, Acqui docg e Dolcetto d’Acqui doc) per il triennio 2022-2024. Vicepresidenti Massimo Marasso (F.lli Martini) per le Case Spumantiere e Bruno Fortunato (TreSecoli) per la Parte Agricola.

Nominato anche il nuovo Consiglio di Amministrazione per il prossimo triennio:

Per i produttori di uve: Andrea Botto (azienda agricola Botto), Mauro Olivieri (Cantina sociale di Nizza Monferrato), Evasio Polidoro Marabese (Cantina sociale di Maranzana), Fabio Marian (La Torre di Castel Rocchero), Silvano Marchetti (Tenuta Bastieri), Giovanni Frola (Cantina sociale di Fontanile).

Per i vinificatori: Paolo Ricagno (Cantina Vecchia Alice Bel Colle), Bruno Fortuna (Tre Secoli), Filippo Mobrici (Bersano), Alberto Canino (Tosti 1820), Antonio Massucco (Banfi), Gianfranco Santero (958 Santero).

Per gli imbottigliatori: Riccardo Capetta (Capetta), Nenad Roth (F.lli Gancia), Lorenzo Barbero (Davide Campari), Massimo Marasso (F.lli Martini).



Il collegio sindacale è composto da: