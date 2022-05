Pregiudicato nigeriano nella notte con una catena danneggia le auto parcheggiate e con una pietra manda all’ospedale una barista

Casale Monferrato – Tutto è accaduto in rapida successione dopo le quattro di questa notte, quando un giovane nigeriano, forse in preda ai fumi dell’alcol, impugnando una grossa catena ha colpito molte auto parcheggiate e ha anche iniziato a gettare grosse pietre contro auto e persone. Una barista che stava aprendo il locale in centro è stata colpita alla testa da una pietra ed è finita all’ospedale ma fortunatamente non è grave. Subito sono scattate le ricerche di Polizia e Carabinieri che hanno consentito di fermare il presunto autore attualmente in commissariato. Si tratta di un giovane nigeriano residente in città e già noto alle forze dell’ordine. Per l’arresto si attende l’ok del magistrato.

Aggiornamento delle 10:00

I Vigili del Fuoco intervenuti insieme a Carabinieri e Agenti di Polizia, segnalano anche l’incendio di alcune vetture mentre la gragnuola di pietre da parte del nigeriano scatenato avrebbe colpito anche i Carabinieri e gli stessi Vigili del Fuoco. L’identificazione del nigeriano fermato è certa ed è stata resa possibile dalle telecamere di videosorveglianza. Il sindaco di Casale Monferrato, Federico Riboldi, in una nota commenta: “L’episodio che è accaduto in nottata è l’onda lunga di politiche migratorie completamente sbagliate e di vuoti normativi, non accettabili in uno Stato moderno. Il primo pensiero, e la solidarietà incondizionata, vanno alla barista ferita e ai proprietari danneggiati”.