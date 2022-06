Al via i lavori per la stesura della rete anti peste suina

Ponzone – Partono oggi pomeriggio in località Piancastagna i lavori per la stesura delle chilometrica recinzione per limitare i movimenti dei cinghiali e il propagarsi della Peste suina africana. I primi metri di rete saranno installati alla presenza del Sottosegretario alla Salute Andrea Costa, del Commissario straordinario Angelo Ferrari, del Vicepresidente della Regione Fabio Carosso, dell’Assessore all’Agricoltura della Regione Marco Protopapa, del Presidente della Provincia di Alessandria e dei sindaci interessati. Nel frattempo negli ultimi giorni nei comuni di Cassinelle, Castelletto d’Orba e Molare si sono registrati altri tre casi di peste suina per un totale di 83 carcasse infette rinvenute in Regione.