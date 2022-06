Auto contro camion in autostrada: morto un automobilista di 70 anni

Villanova d’Asti – È di un morto il tragico bilancio d’un incidente stradale che si è verificato stamane verso le 10:40 sull’autostrada A21 in direzione Torino al chilometro 14 all’altezza del Comune di San Paolo Solbrito. La vittima è un uomo di 70 anni che, al volante della sua auto, per cause in corso di accertamento, sarebbe finito in collisione con un autoarticolato. L’impatto è stato particolarmente violento e l’uomo al volante, ancora da identificare, sarebbe morto all’istante. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco di Asti e alla Polizia Stradale di Alessandria, è intervenuto anche l’elisoccorso del 118 di Alessandria. Si sono formate lunghe code di auto e mezzi pesanti con notevoli disagi per il traffico veicolare in quanto una sola delle tre corsie dell’autostrada è stata percorribile per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza dell’area.