Camion a fuoco sulla A26

Casale Monferrato – Lunedì poco prima di mezzogiorno, i Vigili del fuoco di Vercelli sono intervenuti con due automezzi in autostrada A 26 direzione Genova al km 111+900 per l’incendio di un autocarro causato dalla combustione di balle di cartone pressato. Dopo aver avuto ragione delle fiamme i Vigili del Fuoco provvedevano alla rimozione di tutto il cartone pressato per accertare la totale assenza di eventuali focolai. Infine hanno fatto assistenza per il tempo necessario allo sgombero del materiale bruciato dalla corsia di emergenza dell’autostrada. Nessun ferito, presente sul posto addetti autostrada e polizia stradale. Il traffico è tornato normale nel primo pomeriggio.