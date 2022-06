Da Comunicazione Immagine Alessandria – Dibattito sulla guerra Russo-Ucraina

Domenica 5 Giugno 2022 alle 18:00, l’associazione “Comunicazione Immagine” di Alessandria in collaborazione con l’associazione culturale “Il Laboratorio” di Torino, organizza all’ex Taglieria del Pelo in via Wagner 38 ad Alessandria, un incontro dibattito dal titolo “FOCUS ex JUGOSLAVIA – UCRAINA: alle radici d’una crisi”. Parteciperanno Graziano Canestri editorialista del mensile “Il Laboratorio” e conoscitore dei Balcani, Andrea Guenna direttore di “Alessandria Oggi”. Modera Vanessa Bucolo responsabile comunicazione C.I.A.L. e ideatrice dell’evento. Il dibattito verterà su un’analisi della crisi scatenata dall’invasione Russa dell’Ucraina e le conseguenze che si avvertono nei Balcani.

Info Graziano Canestri 328 58 66 371