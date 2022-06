L’Alessandria Calcio è in vendita

Alessandria – Nell’attesa conferenza stampa di stamane il patron dei Grigi Luca Di Masi ha annunciato di aver messo in vendita l’Alessandria Calcio. La decisione è maturata al termine della stagione, dopo la retrocessione in Serie C. Sarebbero in corso trattative con alcuni imprenditori. L’attuale presidente ha poi aggiunto che l’Alessandria sarà regolarmente iscritta al campionato di Serie C e saranno rispettate tutte le scadenze imposte dalla Federazione. Sarà anche comunicata la volontà di accettare la riammissione in Serie B qualora vi fosse la possibilità di ripescaggio.

Nella sezione Sport, Cichinisio commenterà la notizia.