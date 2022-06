Polizza moto, come costruire un preventivo che faccia risparmiare

Milano – Da sempre l’arrivo della bella stagione segna, per gli appassionati, il momento in cui tornare in sella alla propria moto. Allo stesso tempo, però, è anche il momento di pensare alla nuova polizza da attivare. Che sia la prima attivazione o la riaccensione di una polizza sospesa, assicurare la moto è obbligatorio e garantisce chi la guida in caso di danni e infortuni. Prima ancora di essere considerata una spesa piuttosto ingente bisogna considerarla come una forma di protezione utile a sentirsi più sicuri durante il viaggio. Se da una parte, quindi, non ci si può tirare indietro, dall’altra però si possono adottare alcune accortezze funzionali a contenerne i costi. Va precisato, infatti, quando si pensa all’assicurazione di un mezzo a due ruote, che questa non è obbligatoria solo per i veicoli di grossa cilindrata, ma anche per motorini e scooter ad uno cittadino. Contrariamente al pensiero comune, sono proprio i mezzi con cilindrata minore a comportare un aumento del premio assicurativo. Una variabile da valutare in tutti quei casi in cui non è ancora stato acquistato il mezzo. In realtà, chi volesse farsi un’idea precisa di quanto spenderebbe in termini assicurativi, prima di acquistare la propria moto, è possibile effettuare una simulazione di preventivo sul sito di alcune compagnie dirette online, anche senza inserimento della targa. Il comparto delle direct company, infatti, sta prendendo piede tra i guidatori, proprio perché offre maggiori opportunità di risparmio. Genertel, con la sua nuova piattaforma e la nuova app scaricabile su qualunque supporto digitale, si candida tra i player online più affidabili e competitivi con cui formulare un preventivo assicurazione moto. Il form messo a disposizione dalla compagnia, nella pagina dedicata, permette di elaborare preventivi personalizzati, sia inserendo la targa e i dati personali, sia senza l’inserimento della targa del mezzo. Una funzione molto utile per farsi un’idea delle spese assicurative sul mezzo che si è in procinto di acquistare. Tra le informazioni da inserire, per ottenere un prospetto di costo più preciso possibile, bisognerebbe anche opzionare la formula di guida, un’altra variabile che può far registrare risparmi se la guida è esclusiva, esperta o designata verso soggetti che ricoprono una classe di merito alta e quindi più affidabili. La guida libera, invece, comporta spesso un incremento del premio assicurativo. Altro elemento importante da valutare è la scelta delle garanzie accessorie più utili in base al proprio stile di guida. Inserirle nel contratto assicurativo è importante, anche se comportano un incremento di prezzo, perché estendono la copertura assicurativa a eventuali danni riportati in occasioni di eventi non contemplati nella RC obbligatoria. Genertel, ad esempio, propone risarcimenti di costi sostenuti in caso di danni arrecati alla tenuta da motociclista, con la MiniKasko abbigliamento, o spese domestiche nell’ipotesi di infortunio, come Bonus aiuto domestico. Altri esempi riguardano l’Assistenza stradale, la Kasko, la Tutela legale. Infine, per ottimizzare i costi assicurativi, il contraente può valutare anche la formula sospendibile Stop & Go, che prevede l’interruzione della copertura assicurativi nei periodi in cui la moto non viene utilizzata.