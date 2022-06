Tragico incidente sulla A7: un morto e un ferito grave

Tortona – È di un morto il tragico bilancio di un incidente stradale che si è verificato in tarda mattinata nel tratto tra Tortona e Castelnuovo Scrivia sulla A7 in direzione Milano. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, gli incidenti sarebbero stati due in rapida successione: il primo sarebbe avvenuto tra due camion, che viaggiavano in direzione Milano e che si sarebbero tamponati fermandosi in mezzo alla strada, il secondo è avvenuto dopo pochi istanti quando una moto, con due persone a bordo, giunta in velocità s’è schiantata contro uno dei Tir. Sul posto sono intervenuti una pattuglia di Polstrada Milano, i medici del 118 e i vigili del fuoco di Alessandria col supporto dell’elisoccorso per tentare un disperato salvataggio. Al momento la diramazione Predosa-Bettole tra A26 e A7, in direzione di Milano è chiusa al traffico. La vittima sarebbe una donna, gravemente ferita una seconda persona.

Seguiranno aggiornamenti