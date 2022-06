“Ecatombe della strada” a Strevi: quattro morti lungo la provinciale

Strevi – Uno schianto, quattro morti e due feriti gravi. Questo è il bilancio di un tragico incidente stradale che ha visto scontrarsi frontalmente due mezzi pesanti verso le due e mezzo di oggi pomeriggio tra le due rotonde al Km 29 della variante di Strevi, nelle vicinanze del distributore Centro Calor. Per cause in corso di accertamento un furgone “Girarrosto – Bellani” di Novi Ligure adibito a trasporto e servizio per mercati e fiere del tipo attrezzato che si apre e diventa un banchetto per panini e bevande, è stato centrato da un mezzo agricolo di Gmp Agri di Acqui Terme. Il bilancio delle vittime è impressionante: 4 morti e 2 feriti in codice rosso, ricoverati con due elisoccorso a Torino e Alessandria. Un morto e un ferito erano a bordo del mezzo dell’azienda di pollami, le altre tre delle quattro vittime e un’altra rimasta gravemente ferita erano a bordo del mezzo agricolo. La Statale che da Strevi porta ad Acqui Terme è stata chiusa per tre ore al traffico veicolare fatto defluire all’interno del paese su Via Alessandria in regione Garabello. Sul posto i Carabinieri che hanno provveduto a bloccare i due ingressi della strada provinciale, mentre gli agenti della Polizia Stradale hanno proceduto a rilevare elementi utili alla ricostruzione della dinamica dell’incidente. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

Seguiranno aggiornamenti