Anche a Novi un caso di peste suina

Novi Ligure – È di ieri la notizia del primo caso di peste suina a Novi Ligure. Dopo Basaluzzo, Serravalle Scrivia, Arquata e della Val Borbera, quello novese è il trentaduesimo nella zona rossa tra Piemonte e Liguria. In totale i casi registrati sono 137: 84 in Piemonte e 53 in Liguria. Intanto, dopo l’abbattimento preventivo dei suini sani all’interno degli allevamenti, martedì, tra mille polemiche, è iniziata nel Comune di Ponzone la posa della recinzione di contenimento dei cinghiali. Il primo tratto si snoderà per 10 chilometri per proseguire per 130 chilometri complessivi.