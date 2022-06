Berlusconi alla convention di Forza Italia ad Alessandria: i nostri programmi sono i soli che garantiscono il futuro per i nostri figli

Alessandria – Oggi, sabato 4 giugno, Alessandria è stata per un giorno la “capitale” di Forza Italia in Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria. Al Teatro Alessandrino, infatti, manifestazione interregionale “L’Italia del Futuro” che, dopo Roma e Napoli, ha fatto tappa nel capoluogo mandrogno. Un’intensa giornata in cui s’è dato spazio a imprenditori, amministratori, politici nel segno del rilancio economico, di logistica, infrastrutture e buona politica. “Il Paese sta attraversando una fase difficile – ha detto il coordinatore regionale azzurro Paolo Zangrillo – e la politica deve prenderne atto, ha la responsabilità di dare risposte, ascoltando il territorio. È finito il tempo degli improvvisati e delle chiacchiere, noi siamo quelli capaci di fare accadere le cose”.

“La forza della politica sono le persone e Forza Italia risale nell’opinione pubblica perché la gente ci riconosce come persone serie, che non urlano e che sanno che è il momento di unire e non di dividere, anche a costo di qualche sacrificio. Ce lo ha insegnato Silvio Berlusconi – ha detto il governatore del Piemonte Alberto Cirio – e noi abbiamo il dovere di metterlo in pratica”.

“Quel Piemonte che, con Alessandria, diventa locomotiva del Nord Ovest – ha spiegato Cesare Rossini, presidente di Slala (nella foto) – e non solo. Grazie allo stretto rapporto operativo con la Regione e con l’amministrazione Cuttica, la nostra Fondazione è riuscita a fare molto. Ma, proprio grazie al modello di platea che ci troviamo di fronte oggi, anche la nostra deve essere una platea interregionale, serve ragionare a livello di unione allargata. Il retroporto di Alessandria – ha concluso il presidentissimo di Slala – a servizio dei porti ligure, rappresenta crescita e futuro per l’Italia. Lo smistamento, col nuovo progetto e i suoi 41 binari, sono la chiave di volta. Questo è il momento di studiare, approfondire, fare crescere opportunità per l’Italia attraverso la logistica”.

A chiusura della convention l’intervento telefonico del presidente Silvio Berlusconi. Un intervento accorato, ribadendo che Forza Italia è il partito del futuro del Paese, un grande futuro di libertà. “Noi rappresentiamo l’Italia che lavora – ha detto il Cavaliere in streaming da Milano – e produce, un’Italia di buon senso e buona volontà. L’Italia delle famiglie e delle imprese. Negli oltre 50 Governi della storia della Repubblica, siamo stati i soli a non aumentare le tasse, ad abbassare la pressione fiscale, a mantenere la disoccupazione sotto la media europea, ad abolire il servizio militare obbligatorio, ad azzerare gli sbarchi dei clandestini, a mettere d’accordo Stati Uniti e Federazione Russa nel 2002 a Pratica di Mare. So – ha aggiunto Berlusconi – che siete tanti lì, perché abbiamo un grande futuro da realizzare insieme. Garantiamo un’Italia con meno tasse, meno burocrazia, meno Stato, più lavoro, più sicurezza, più giustizia, più libertà. Tutto il contrario di quello che accadrebbe se vincesse la sinistra”.

Il leader azzurro ha parlato anche di quanto sia “drammaticamente indispensabile un’Europa coesa che difenda i propri valori, capace di darsi una politica estera di difesa comune, protagonista a livello mondiale. Questa dev’essere l’Europa del Ppe, nella quale l’Italia può essere protagonista con al governo la coalizione di centrodestra, un centrodestra unito, con le naturali differenze, in cui FI sia la spina dorsale, la chiave di volta. I nostri programmi sono i soli per far ripartire e costruire il futuro per i nostri figli”.

Da Berlusconi un appello finale al voto per Amministrative e Referendum. “Non rinunciate ad andare a votare, a scegliere per il futuro delle vostre città. Non rinunciate ad esprimervi sulla giustizia, tema che ha lacerato il Paese negli ultimi trent’anni, tema essenziale per le libertà, le garanzie, i diritti per tutti. [Un grazie accorato al popolo azzurro] protagonista di tante battaglie di libertà. Il vostro entusiasmo mi dà la certezza che siamo il futuro. Chi ci crede, combatte, supera ogni ostacolo e vince”.