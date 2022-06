Regolamento di conti a coltellate in strada: un ferito

Alessandria – A un certo punto è spuntato un coltello e qualcuno è finito all’ospedale. Questo in estrema sintesi il riassunto di una disputa rusticana che si è consumata nel pomeriggio verso le quattro fra due fazioni di magrebini per un regolamento di conti in Via Norberto Rosa al rione Cristo. Alla fine un tunisino di una trentina d’anni è stato raggiunto da un paio di coltellate, una nella parte bassa dell’addome e una seconda all’altezza della coscia. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che, dopo un primo intervento, hanno trasportato il ferito all’ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del Radiomobile di Alessandria.