Marocchina ubriaca centra due auto parcheggiate e poi manda i carabinieri al pronto soccorso

Vercelli – Con la sua auto finisce contro due auto parcheggiate danneggiandole. Poi, uscita dall’auto s’è messa a litigare coi clienti di un Bar che avevano assistito alla carambola automobilistica di cui è stata protagonista, poi si è scagliata contro i carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi del caso, mordendoli alle braccia e alle mani per cui s’è reso necessario il loro ricovero al pronto soccorso. Guariranno in sei giorni. Protagonista di questa sceneggiata è stata una giovane donna marocchina risultata poi ubriaca all’alcol test. Rapida la successione dei fatti: venerdì mattina, poco dopo le 6,30, guidando la sua auto, una Toyota Aygo (nella foto il luogo dell’incidente), ha centrato due vetture in sosta in viale Garibaldi, all’altezza del bar Principe. Dopo l’incidente, la ragazza, incensurata, ha dato in escandescenze prendendosela coi clienti del bar e anche coi carabinieri intervenuti per verificare quanto era appena accaduto. La situazione è presto degenerata in quanto la donna si è gettata sui militari con calci, pugni e morsi, per cui sono scattate le manette nei suoi confronti per oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’arresto è stato poi convalidato nel corso della mattina di venerdì dal Tribunale di Vercelli. Nei confronti della donna è anche scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza rilevato dall’etilometro. Ecco la testimonianza di Tito Bordonaro raccolta dai colleghi di Vercelli Notizie: “Quella donna ha colpito con la sua auto quelle di mio cugino e di mio padre – afferma il testimone – poi è entrata nel bar, facendo una scenata e picchiando i carabinieri che hanno dovuto chiamare rinforzi per poterla bloccare”.

La foto è tratta da Vercelli Notizie