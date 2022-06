Alla vigilia delle amministrative un gesto di grande eleganza del sindaco Cuttica che apprezziamo molto e volentieri rendiamo noto

Alessandria (Max Corradi) – Ci siamo. Quella appena trascorsa è stata l’ultima domenica di campagna elettorale con comizi e conferenze dappertutto. Il leitomotiv a destra è la Lega che con le bizze dei suoi capi traballa e cede rispetto a Fratelli d’Italia in costante crescita; a sinistra il Pd è diviso e i rapporti coi 5Stelle non sono proprio idilliaci con Azione di Calenda che continua a crescere nei sondaggi. In gioco ci sono le sorti di 978 Comuni, in una tornata considerata prima delle politiche del 2023. I quasi nove milioni di italiani chiamati al voto per le amministrative, oltre a scegliere sindaci e consiglieri comunali, determineranno i rapporti di forza all’interno delle coalizioni, elemento decisivo in vista della futura spartizione dei collegi. La spaccatura nel centrodestra è evidente nei Comuni di Messina, Verona, Parma, Catanzaro e Viterbo dove si è diviso. All’angolo sono finiti i leghisti e i forzisti, mentre Fratelli d’Italia, dopo quello nei sondaggi. Punta al primato delle urne. Le partite più delicate in questo senso si giocano al Nord, in particolare in Lombardia (Como, Sesto San Giovanni e Lodi), Veneto (Verona, Belluno e Padova) e Piemonte (Alessandria) dove potrebbe verificarsi il sorpasso, proprio in uno dei principali Comuni Leghisti, che ha visto Francesca Calvo eletta per due mandati consecutivi, città del capogruppo alla Camera Riccardo Molinari. Il test di domenica prossima è molto importante anche per il centrosinistra, che solo in alcuni centri mette alla prova del voto l’alleanza tra Pd e M5S, quasi sempre senza i centristi. Le probabili sconfitte di Genova e Palermo, potrebbero indebolire le poche certezze dei giallorossi. Mentre al centro, Italia Viva si presenta in poche realtà con Azione, preferendo in alcuni casi i candidati del centrodestra.

In questo scenario generale dobbiamo registrare con piacere il gesto di grande eleganza del sindaco leghista uscente Gianfranco Cuttica di Revigliasco che ha dato disposizione al presidente del Gruppo Amag Paolo Arrobbio di pubblicare bandi relativi a nuove nomine della controllata del Comune di Alessandria in scadenza dopo le elezioni:

tre componenti del collegio sindacale di Amag Ambiente Spa;

l’Amministratore Unico di Amag Reti Gas Spa;

la nomina dell’amministratore Unico di Amag Reti Idriche Spa;

la nomina di due membri del Cda di Amag Ambiente Spa,

tutte nomine di competenza dell’assemblea di Amag, espressione della maggioranza in Comune, quindi del sindaco, che erano in scadenza prima della data delle elezioni. Ebbene il nostro sindaco poteva tranquillamente averli già nominati in assemblea, ma da gentleman quale è, ha preferito posticipare a dopo le elezioni le nomine, così da consentire una scelta concorde con la nuova maggioranza.

Questo non è un gesto comune in politica anzi, non s’è mai visto, ma Cuttica l’ha compiuto.

Chapeau.

La scheda in alto a destra è tratta da La Stampa

A pie’ d’articolo pubblichiamo i link dei bandi posticipati al 7 luglio prossimo

Avviso Ricerca n. 2 Consiglieri di Amministrazione Amag Ambiente SpA Avviso Ricerca Amministratore Unico Amag Reti Idriche SpA Avviso Ricerca Amministratore Unico Amag Reti Gas SpA

Avviso Ricerca Amministratore Unico Amag Reti Gas SpA

Avviso Ricerca Amministratore Unico Amag Reti Idriche SpA

Avviso di Ricerca n. 3 componenti Collegio Sindacale Amag Ambiente