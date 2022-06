Caos autostrade tra Piemonte e Liguria: bollino rosso in A7 e A26

Novi Ligure – Ritornano i cantieri sulle autostrade tra Piemonte e Liguria che erano stati sospesi per il lungo ponte della Festa della Repubblica e ritorna il martirio autostrade italiano. Non ci siamo fatti mancare niente: dai restringimenti di carreggiata, agli scambi su A10, A7, A26, A6 e A12, alle code sparse un po’ dappertutto fin dalla prima mattina. Insomma era diffuso il sentimento di essere tornati a casa come in un video del Mulino Bianco. Tant’è che le previsioni di traffico per l’intera giornata erano preoccupanti e così è stato: bollino rosso segnalato sulla A26 e sulla A7 in direzione Milano. Sin dalle prime luci dell’alba le code hanno interessato le principali direttrici autostradali liguri con code in A7 e A26 in direzione Genova dove i restringimenti causati dai cantieri hanno obbligato tutti a tempi di percorrenza più lunghi di quanto accaduto la settimana scorsa. Anche in A10 in direzione Genova le code hanno caratterizzato buona parte della mattinata con gli ultimi turisti che hanno fatto rientro verso casa dopo aver trascorso il ponte del 2 Giugno in Riviera. Un traffico che si è mischiato a quello di chi si muoveva verso il capoluogo per lavoro. Code intense anche nel pomeriggio in direzione Nord: A7 e A26 le autostrade più interessate dagli incolonnamenti. Lavori, code e incidenti. Un tamponamento intorno alle 18 tra un mezzo pesante e un’auto senza feriti ha contributo ad aumentare il caos e i tempi di percorrenza.

La triste cronaca d’un calvario

Sulla A7 già alle 9 c’erano code fin dall’alba: a Serravalle da Bolzaneto a Busalla e ancora tra Busalla e Ronco Scrivia. Tra Bolzaneto e Ronco Scrivia coda a causa della riduzione di carreggiata legata a un cantiere che da diverso tempo crea disagi ai viaggiatori che si spostano verso Milano. Altri due chilometri tra Busalla e Bolzaneto, sempre a causa dei cantieri. In A7 coda di 2 km tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia per riduzione di carreggiata verso Milano. 1 km anche tra Genova Bolzaneto e Busalla per riduzione di carreggiata verso Milano. In A7 coda di 1 km tra Vignole Borbera e Isola del Cantone per lavori. A metà pomeriggio coda di 5 km tra il bivio A26/ A7 Milano-Genova e Masone per lavori in direzione Genova, 6 km di coda tra Masone ed Ovada in direzione Gravellona. Sempre sulla A26 coda di 3 km tra Ovada e Masone per lavori viaggiando verso Genova e coda di 1 km tra Masone e Ovada per lavori in direzione Gravellona Toce. Verso sera sulla A26 coda di 6 km tra bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Ovada per lavori.

Tre gli incidenti per fortuna senza vittime: in A7 tamponamento senza feriti avvenuto nel nodo di Genova. Un incidente ha causato una coda di 1 km tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova. Coda di 4 km tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per incidente.