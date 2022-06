Da Rsa a Fondazione, così l’Ottolenghi riparte

Acqui Terme – Da casa riposo l’Ottolenghi diventa una Fondazione: in questo modo l’importante casa di riposo di Acqui Terme riesce a svincolarsi da tutti quelli che sono gli obblighi giuridici derivanti dall’essere un’Ipab, ovvero un’istituzione pubblica di assistenza e beneficenza. Da ente pubblico, dunque, ad ente privato che darà la possibilità di favorire il finanziamento dei privati. La crisi economica che ha investito praticamente tutte le case di riposo a causa della pandemia anche per la struttura acquese potrebbe funzionare con questa soluzione. Ora l’iter burocratico è concluso. La casa di riposo Ottolenghi fu istituita come ente morale il 29 luglio 1898 da Umberto I, re d’Italia. Sorse per iniziativa e per merito del benefattore Jona Ottolenghi, che mise a disposizione il patrimonio iniziale costituito in titoli di Stato, mobili e immobili. Hanno poi contribuito ad aumentare il patrimonio dell’ente, numerosi benefattori privati, fra i quali, in particolare, il Conte Arturo Benvenuto Ottolenghi e la sua consorte Herta Ottolenghi von Wedekind zu Hort.