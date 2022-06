Grigi: arriva Aponte così come l’acqua va in salita e nevica in pianura a Ferragosto

Momento di gran confusione sotto un cielo sempre più grigio. E sui social pare sia scoccata l’ora del tutti contro tutti. Adesso i tifosi se la prendono pure con la stampa sportiva, rea, secondo molti, di “non dire niente” e “di non fare le domande giuste”. Cari tifosi, questa classe giornalistica l’avete voluta voi. Avete sempre diviso i giornalisti “buoni” (quelli che scrivevano quello che volevate leggere) da quelli “cattivi” (gli altri). Negli anni la selezione è stata al contrario per cui siamo arrivati al punto che quello che la gente scrive su Fb lo ritroviamo con spudorati copia-incolla su giornali, siti e radio. D’altra parte “l’amichetteria” così funziona: io scrivo bene di voi e voi parlate solo con me. E a ognuno basta. Che bisogno c’è di saperne di più se poi quello che leggiamo non ci piace? Che bisogno c’è di scrivere la verità se poi il lettore la rifiuta? Adesso, per esempio, ci sono alcuni candidati-tifosi, o sedicenti tali, che occupano le liste depositate per le elezioni comunali, le più sgangherate, che si fanno notare sui social massacrando il testimonial al momento più negativo della città: Di Masi. Che pena: per raccattare una decina di preferenze (ma sono già tante) c’è gente disponibile a triturare il presidente che più a lungo ha gestito la nostra amata squadra del cuore nella storia dei Grigi bollandolo come “inaffidabile”. Ma se Di Masi è inaffidabile allora cos’è stato Veltroni e il suo anno di presidenza fatta con i soldi di tutti noi e poi retrocesso per aver venduto una partita durante la quale era stato ospitato con tutti gli onori nella Nord? Non vi piace sentire queste storie, eh? E non vi piace neppure chi ve le ricorda. E fra quelli che cavalcano la tigre per un piatto di lenticchie, come sempre, c’è quello peggio di tutti, e non solo perché il nome finisce come la sua faccia, ma perché è un tifoso dell’ultima ora e, inoltre, è troppo facilmente accostabile a certi pennivendoli la cui deontologia professionale fa schifo. E gli altro giornalisti? Si voltano dall’altra parte, come le tre scimmiette cieche, mute e sorde. Per non parlare di quello che ci suggerisce il nome di un possibile acquirente per i Grigi: uno dei più facoltosi armatori del mondo, Pier Luigi Aponte, titolare del MSC. Pensate: questo genio dei trasporti marittimi vive a Ginevra e il Presidente della Regione Liguria in compagnia del Sindaco di Genova e un deputato ligure sono andati a fargli visita per raccomandarsi circa un possibile sviluppo degli scali marittimi liguri. Di norma è l’imprenditore che fa visita alle massime autorità politiche, non il contrario. E Aponte, campano di nascita, secondo alcuni scienziati qui da noi, sarebbe interessato all’Alessandria Calcio per “favorire” un suo eventuale insediamento nella logistica mandrogna. A detta di questi principi della piuma il 2° uomo piu ricco della Svizzera e, secondo Forbes, il 208° più ricco del pianeta, sarebbe interessato – udite, udite! – non al Napoli, non a qualunque club semifinalista in Champions, bensì ai Grigi!? Perché la nostra città è comoda da raggiungere da Ginevra? O perché gli piace la casacca grigia come a un tifoso qualunque? Ma ai tifosi dei Grigi, che sono ion gran parte dei sottosviluppati, sono queste le indiscrezioni che piacciono. E pensare che un “Presidente-Tifoso” noi l’avevamo anche trovato. Pensiamo sia stato troppo tifoso e troppo poco presidente, ha ascoltato la pancia e ha scelto collaboratori tecnici sbagliati anche per accontentare le folle. E questo è il risultato. Speriamo quindi che Di Masi si dimostri il signore sabaudo di sempre e non affidi i Grigi a bande organizzate specializzate in rottamazione di società di calcio, come ne sono già passate fra Tanaro e Bormida e che qui i soliti idiot hanno applaudito al loro arrivo. Quanto alla Seconda Edizione del Premio Giachetti, sub intitolato: “Hai la faccia come il culo” siamo agli sgoccioli e il favorito, come temevamo, è stato superato all’ultima curva da una new entry che il culo ce l’ha pure nel nome. In senso grammaticale, s’intende.