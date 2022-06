Gavio si allea con Caltagirone per costruire la diga foranea di Genova

Tortona – Sono state spedite le lettere d’invito di partecipazione alla gara per la costruzione della nuova diga foranea di Genova: l’autorità portuale ha interpellato il gruppo della costruzione di Ponte San Giorgio, ovvero l’alleanza tra WeBuild e Fincantieri Infrastructure, affiancati da Fincosit e Sidra da una parte e dall’altra il consorzio Eteria, che raggruppa due realtà tra le principali in Italia, ovvero Gavio e Caltagirone, cui partecipa Acciona, azienda spagnola forte di un curriculum con 50 porti costruiti, e Rcm Costruzione, società che a Genova è già coinvolta nella fase 2 del ribaltamento a mare di Fincantieri. Entro luglio sarà presa la decisione definitiva su chi effettuerà i lavori, che prenderanno il via, come annunciato dal presidente dell’AdSP Paolo Emilio Signorini, a gennaio 2023.