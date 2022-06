Iniziate le assunzioni nella sanità in tutto il Piemonte

Torino – Il governatore del Piemonte Alberto Cirio ha reso noto che firmerà l’accordo per 1.137 assunzioni a tempo indeterminato, di infermieri, medici e Oss in tutta la Regione Piemonte. L’atteso annuncio è stato dato insieme all’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi e alle sigle sindacali Cgil Fp, Cisl Fp, Uil Fp, Nursing Up, Fials e Fsi Usae. Le assunzioni riguarderanno coloro i quali da gennaio 2020 a giugno 2022 abbiano maturato 18 mesi di lavoro (di cui almeno sei continuativi) a tempo determinato, con un’assunzione durante la pandemia e tramite concorsi. Ad Alessandria al Santi Antonio e Biagio saranno stabilizzati un centinaio di sanitari, soprattutto Oss che erano stati assunti a chiamata, e non tramite concorso, ma nella finanziaria è riportata anche questa possibilità. La prima metà dei 1.137 sarà stabilizzata entro fine anno, l’altra nel 2023. Resta il problema della carenza di amministrativi. Con il decreto Calabria si aggiunge l’innalzamento del tetto di spesa per il biennio 2022-23 ed eventualmente fino al 2024, per un totale pari al 10%. Così si potranno garantire più assunzioni per coprire i prossimi pensionamenti.