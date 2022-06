Camion va a fuoco in autostrada, nessuna vittima

Alessandria – I Vigili del Fuoco di Alessandria sono dovuti intervenire oggi pomeriggio verso le sei nel tratto autostradale della A21 compreso tra i caselli di Alessandria Est (Castelceriolo) e Alessandria Ovest (San Michele) nella corsia in direzione Torino, in quanto un grosso furgone aveva preso fuoco. L’autista riusciva a fermarsi nella corsia di emergenza e a dare l’allarme. Una squadra di Vigili del Fuoco era sul posto in pochi minuti ed aveva regione delle fiamme in meno di un’ora. Per consentire le operazioni di spegnimento e bonifica in sicurezza il tratto autostradale interessato è stato ridotto a una corsia per circa un’ora. Non risultano persone coinvolte, mentre sul luogo dell’incidente si sono portati anche il personale specializzato della Società Autostrade e una pattuglia della Polizia Stradale. Ancora ignote le cause dell’incendio.