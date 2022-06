Commesso di un supermercato colpito a bottigliate da un cliente che non voleva pagare

Alessandria – Verso l’una e mezza di oggi pomeriggio un dipendente del supermercato “Crai – Costa Poco” di Via Guasco 84, è stato aggredito a bottigliate da un cliente. Il fatto è avvenuto davanti all’esercizio commerciale a fine turno probabilmente poiché l’avventore, circa 30 anni, già noto alle forze dell’ordine, poco prima voleva delle bottiglie di birra senza pagare ma Santino, un commesso esperto di 58 anni, di Alessandria, avrebbe risposto picche pregandolo di andarsene. Il cliente, uscendo, si sarebbe messo ad imprecare ijn strada per cui Santino è uscito insieme al titolare Pietro Catale per vedere se fosse ancora fuori e se la situazione si fosse normalizzata, ma appena usciti i due negozianti sono stati raggiunti dal cliente che ha lanciato loro un paio di bottiglie colpendo Santino e causandogli una ferita alla testa. Alla fine c’era del sangue per terra segno che il colpo è stato piuttosto violento. Sul posto è intervenuta la Polizia e una squadra del 118 che ha provveduto a trasportare Santino al pronto soccorso, per essere poi dimesso in giornata. L’aggressore invece è riuscito a scappare facendo perdere per ora le proprie tracce.

Aggiornamento delle 20:00

È stato fermato dai Carabinieri l’uomo che ha aggredito e mandato all’ospedale il commesso del supermercato “Crai – Costa Poco” di Via Guasco. Si tratta di A.F., 44 anni di Alessandria, già noto alle forze dell’ordine.