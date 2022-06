Made in Italy più tutelato alla Camera di Commercio Alessandria-Asti

Alessandria – Il presidente della Camera di Commercio Alessandria-Asti Gian Paolo Coscia (nella foto) è soddisfatto: “Un team di esperti sarà a disposizione delle imprese grazie alla collaborazione di oltre 50 enti appartenenti alla rete camerale nazionale. L’impegno è offrire informazioni pratiche, totalmente gratuite, di primo orientamento nel più breve tempo possibile e su diversi temi. In questo modo vengono potenziati i servizi camerali già attivi e ne verranno creati dove non risultino presenti”. Marchi e brevetti, design, segreti industriali, diritto d’autore sono una componente strategica del Made in Italy che va difesa sui mercati internazionali e tutelata dalla concorrenza sleale. Il servizio è accessibile anche dalla rete www.portale-etichettatura.lab-to.camcom.it. tramite un Portale nazionale etichettatura e sicurezza prodotti realizzato dalla Camera di commercio di Torino e dal suo Laboratorio Chimico. Da oggi le aziende possono sottoporre quesiti sui temi della proprietà industriale e intellettuale e ricevere una consulenza specialistica gratuita grazie alla task force supportata anche da Dintec, il Consorzio per l’innovazione Tecnologica, e da Ceipiemonte per tutti gli aspetti che riguardano il commercio internazionale.