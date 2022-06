Reddito di cittadinanza: uno scandalo senza fine

Casale Monferrato – Non avevano i requisiti richiesti, alcuni non erano neppure stati in Italia Oltre, ma quasi 300 persone, nella zona fra Casale Monferrato e Vercelli, senza avere diritto, percepivano il reddito di cittadinanza per una cifra complessiva di 1.360.000 euro di sussidi abusivi all’anno elargiti, coi nostri soldi, dal carrozzone Inps. Anche qui il confronto dell’Inps ai tempi di San Benito Martire da Predappio non ha storia: molto meglio quando si stava peggio. Per fortuna, all’inefficienza dell’Inps che da un lato nega la pensione agli italiani aventi diritto (vedere documento a pie’ di pagina) ma dall’altro regala soldi a fannulloni, migranti clandestini, truffatori. Per fortuna c’è la Benemerita che come al solito mette le cose a posto, per quel che può fare di fronte a uno sfacelo previdenziale del genere. I carabinieri hanno denunciato 283 persone che percepivano redditi non dovuti da un minimo di 500 a un massimo di 1.600 euro (?) al mese. Molti dei beneficiari erano stranieri, nella maggior parte rumeni. I carabinieri del nucleo investigativo di Vercelli hanno monitorato oltre 3.000 richieste, tutte quelle presentate in provincia di Vercelli, e non solo. Sono state identificate complessivamente 1050 persone, di queste il 27% è stato denunciato. C’erano casi in cui i richiedenti che usufruivano della misura non erano mai stati in Italia. Alcuni inoltre gestivano anche poste pay di connazionali, che avevano ottenuto il sussidio in modo indebito, riuscendo a monetizzare tutta la somma. Si garantivano ogni mese i soldi violando le norme a garanzia dell’utilizzo dei fondi per spese essenziali. L’indagine è partita quasi due anni fa ed è in fase di conclusione. Nel novembre 2020 i carabinieri della stazione di Ronsecco avevano denunciato due rumeni che avevano dichiarato di risiedere a Casale Monferrato. Avevano cercato di attivare schede poste pay in un ufficio postale della provincia di Vercelli per ottenere illecitamente il reddito di cittadinanza. L’indagine è poi proseguita con il nucleo investigativo del comando provinciale: incrociando i dati forniti dall’Inps di Vercelli gli investigatori hanno scoperto che diversi cittadini stranieri (107 rumeni) avevano richiesto, dall’aprile del 2019 al novembre 2020, il reddito di cittadinanza. L’indagine non si è fermata arrivando alle 283 denunce complessive. Oltre agli stranieri senza requisiti c’è anche qualche italiano con precedenti incompatibili con la richiesta e l’ottenimento del reddito di cittadinanza. Denunciati anche due tabaccai di Casale che dietro all’ottenimento di una percentuale versavano il 100% del denaro caricato sulle card. Soldi che, secondo quanto previsto dalle norme sul reddito di cittadinanza, non dovevano trasformati in contanti, ma venire spesi per l’acquisto di generi di prima necessità e per il pagamento delle bollette.